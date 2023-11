Manchester United, sirene arabe anche per Casemiro

Non mancano le indiscrezioni in direzione Arabia Saudita. Ad esser presi di mira di recente sono alcuni calciatori del ManchesterUnited, che dopo una prima parte di stagione deludente potrebbero lasciare l'Inghilterra. Pochi giorni fa si era parlato di Bruno Fernandes, oggi il nuovo nome rivelato da 90min è il centrocampista Casemiro. Il brasiliano è arrivato a Manchester solo lo scorso anno e si è reso protagonista di una grande stagione. Nonostante un avvio altalenante quest'anno sarebbe comunque una delle pedine fondamentali dell'undici di Erik Ten Hag, ma questo all'Arabia non interessa. I club sauditi ci proveranno già questo inverno a strapparlo ai red devils e portarlo in Medio Oriente. "L'arma del delitto" sarà sempre quella: uno stipendio composto da così tanti zeri da far girare la testa a chiunque.