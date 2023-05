Mané ha le ore contante al Bayern Monaco, ecco dove potrebbe finire

L'avventura di Sadio Mané in Germania potrebbe presto concludersi. L'attaccante senegalese arrivò al Bayern Monaco con grandi ambizioni ed aspettative, senza mai riuscire ad impressionare gestione tecnica, tifosi e dirigenza. Poi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una rissa in spogliatoio successivamente all'eliminazione in Champions League, coinvolti proprio Mané e Sané. Per cui, tralasciando i motivi sportivi, il club ha deciso che l'ex Liverpool non farà parte del prossimo progetto tecnico soprattutto a causa della sua condotta. L'intenzione è quella di liberarsene già al termine della stagione, servendosi dell'interesse della Premier League per il calciomercato estivo.

Secondo quanto rivelato dal TheSun, sarebbero ben quattro le squadre interessate ad accogliere Sadio Mané. Prima tra tutte il Chelsea, il quale con il sempre più probabile arrivo di Mauricio Pochettino vorrebbe aprire un nuovo ciclo di vittorie. Grande mancanza dei blues in stagione sono proprio stati i gol ed il senegalese ne potrebbe garantire a bizzeffe. Dalle altre sponde di Londra, si fa vivo anche l'interesse di Arsenal e Newcastle United. Per i gunners Sadio sarebbe un plus per andare "all'arrembaggio" della prossima Premier League, mentre per i magpies il maggiore dei sogni proibiti. Ultimo ma non per importanza, vi sarebbe la possibilità di un ritorno al Liverpool. Il nuovo attacco composto da Nunez, Gakpo e Diaz non fa urlare al miracolo ed il senegalese è rimasto nei cuori dei Reds.