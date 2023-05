Bayern Monaco, Tuchel non si nasconde: “Ci mancano Lewandowski e i suoi gol”

Una stagione non eccelsa per il Bayern Monaco che dovrà accontentarsi, forse, solo del titolo di campione di Germania. E in tale ottica fanno parlare le recenti dichiarazioni di Thomas Tuchel, neo mister dei bavaresi, a proposito dell'assenza di un centravanti e bomber che possa garantire sempre un tot numero di reti. Sport.es riporta alcune frasi dell'allenatore in riferimento all'addio di Robert Lewandowski, ora attaccante del Barcellona.