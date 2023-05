Messi, l’ex allenatore consiglia Manchester City come prossima destinazione

Le parole di Carlos Rexach, ex allenatore del Barça che consiglia il City come prossima destinazione di Leo

I rapporti tra Lionel Messi ed il Psg sono ai minimi assoluti. Con tutta probabilità, l'argentino lascerà Parigi al termine della stagione e starebbe cercando una nuova collocazione, magari in Europa anche se pare diretto in Arabia. In soccorso della "pulce" arriva un ex allenatore del Barcellona, Carlos Rexach, il quale è convinto che la miglior opportunità per Leo sia quella di trasferirsi alla corte di un vecchio amico, Pep Guardiola: "Il Manchester City gioca esattamente come il Barcellona di 10 anni. Da un punto di vista calcistico, quindi, Messi sarebbe perfetto".