Milan, anche Bennacer tentato dalla Saudi Pro League

L'Arabia Saudita ha messo gli occhi anche su Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan, ai box per infortunio al ginocchio destro, è entrato nel mirino dei club sauditi che gli proporranno un'offerta nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da France Football, un contatto tra le parti ci sarebbe già stato e manca solo l'offerta ufficiale. Quale sia la squadra però non è ancora noto. In ogni caso, la trattativa potrebbe durare per le lunghe e prolungare il trasferimento anche alla sessione invernale. Dopo la Coppa d'Africa, l'algerino potrebbe salutare Milanello per sempre, vedremo...