Milan, arrivato Okafor e trovato l’accordo per Chukwueze

I dettagli dell'accordo, raggiunto non senza difficoltà con il Villarreal. Nei prossimi giorni la firma e la presentazione ufficiale

Ora ci siamo, dopo aver concluso la trattativa per Okafor il Milan chiude un altro colpo in entrata. Si tratta di Samuel Chukwueze, esterno classe 1999 che il club seguiva già da diverso tempo. Una trattativa durata diverse settimane, ma che ha poi portato ad un accordo definitivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, i rossoneri verseranno al Villarreal la cifra di 20 milioni di euro più bonus fino ad arrivare ad un totale di 28. Il giocatore si recherà a Milano nei prossimi giorni e firmerà il contratto che lo lega alla sua nuova squadra, un quinquennale con scadenza a giugno 2028. Si unirà ai già presenti Rafa Leao e Pulisic, così da costruire una trequarti niente male.