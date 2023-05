Milan, Asensio mette in standby le trattative. Priorità rinnovo con il Real

Il futuro di Marco Asensio è sempre più incerto. Tra gli sforzi economici cui il Milan sarebbe pronto a fare ed un Bayer Leverkusen che si sfrega le mani, in verità l'attaccante avrebbe la testa da un'altra parte. A Madrid precisamente, in quella che è la squadra del suo cuore. Lo spagnolo, infatti, non avrebbe intenzione di lasciare il RealMadrid al termine della stagione e starebbe spingendo per la permanenza. Un rinnovo che sembrava impossibile fino a pochi mesi fa, con la separazione ormai certa. Ma, secondo quanto rivelato da fonti spagnole, l'esterno starebbe tentando l'ultimatum con la speranza di vestire blancos anche la prossima stagione.