Milan, idea dalla Premier League per sostituire Bennacer

I rossoneri si rivolgono al mercato inglese con le intenzioni di acquistare un centrocampista. Uno di quelli che possa sostituire l'algerino

Redazione ITASportPress

Il Milan pensa alla prossima stagione. I rossoneri dovranno fare a meno di Bennacer per i prossimi sei mesi e per il ritorno a pieno regime la data potrebbe slittare nuovamente. Magari di qualche settimana, ma comunque in pieno campionato. Così, le dirigenza pensa a correre ai ripari e affondare un colpo a centrocampo che, secondo quanto riportato da Sportmediaset, riguarderebbe Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Un profilo in grado di sostituire l'algerino nel suo periodo di recupero, senza farlo rimpiangere dai tifosi e garantendogli tutto il tempo necessario per il rientro al massimo delle proprie capacità.

Vecchio pallino ed obiettivo dei rossoneri. Potrebbe essere questa la volta buona per ingaggiare il centrocampista inglese? Il Milan lo vuole e lui vuole l'Italia. Tutti i pezzi sembrano incastrarsi in un enorme puzzle, eccetto uno, quello più importante. Secondo la fonte, l'unico grande ostacolo per l'operazione sarebbe di stampo prettamente economico, con Loftus-Cheek che presenta un ingaggio importante, forse troppo per le possibilità dei rossoneri. Ma filtra ottimismo, i rapporti tra Milano e Londra sono ben solidi e la trattativa potrebbe presto sbloccarsi.

In qualunque caso, Loftus-Cheek ha ancora un anno di contratto con il Chelsea (fino a giugno 2024). Per cui i blues spingono per la cessione a cartellino ridotto, ma serve anche il via libera del calciatore. Gli apprezzamenti in giro per l'Europa non mancano e il Milan è tra queste.