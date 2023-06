Milan, per il primo colpo estivo si muove Pioli: la telefonata…

Rumors di mercato in casa rossonera. Pare che si sia mosso anche mister Pioli per portare in squadra il prossimo colpo.

Redazione ITASportPress

L'addio di Maldini e Massara non dovrebbe incidere sul mercato del Milan. Anzi. I rossoneri potrebbero essersi appena messi in una posizione di vantaggio per arrivare ad un obiettivo importante per l'attacco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle ultime ore si sarebbe mosso in chiave mercato anche Stefano Pioli. L'allenatore del Diavolo avrebbe chiamato Marcus Thuram, attaccante in scadenza con il Gladbach, per spiegargli il progetto per la squadra che verrà.