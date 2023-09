Modric, Ancelotti prova a trattenerlo. Intanto l’Inter Miami prepara l’offerta

Sono tanti i dubbi che attraversano i pensieri di Luka Modric, che nell'arco di pochi mesi si è visto rilegato in panchina. E mentre Ancelotti conferma che il rapporto con il giocatore è ancora sano: "Sta bene e ci parliamo molto. Può capitare che giochi meno, ma il nostro rapporto non cambierà. Resterà fantastico". Dall'altro lato un'idea stuzzica il centrocampista, che potrebbe lasciare il Real Madrid già il prossimo inverno. Secondo quanto riportato da Todofichajes, l'InterMiami è interessata ad ingaggiare il croato già a Gennaio così da battere la concorrenza sul tempo. In America stanno già formulando un'offerta per convincerlo a lasciare la Spagna, premendo sui pochi minuti riservatogli da Ancelotti. Proprio continuando su questa linea, Modric potrebbe decidere di rinunciare al suo ultimo anno da blancos per trovare continuità in Mls e raggiungere Messi e compagni. In precedenza si era parlato anche di un ritorno a casa, in Croazia.