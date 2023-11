Modric ha deciso: lascerà il Real Madrid. L’indiscrezione dalla Spagna

Luka Modric ha preso una decisione. Lascerà il Real Madrid al termine della stagione, ma non appenderà gli scarpini al chiodo. Arrivato in Spagna nel 2012, il centrocampista croato ha contribuito a portare la squadra madrilena sul tetto del mondo e nella vittoria ultime cinque UEFA Champions League. La scorsa estate, il classe 1985 aveva rifiutato una ricchissima offerta dall'Arabia Saudita per rimanere e rinnovare fino al 30 giugno 2024. Ora, però, il suo tempo al Real Madrid sembra finito. Il ruolo marginale che gli ha cucito Carlo Ancelotti gli sta stretto. Per questo motivo, riporta il quotidiano spagnolo Sport, Luka Modric saluterà al termine della stagione per trasferirsi in Saudi Pro League. Come confermato anche da Borja Cource, agente Fifa e amico personale del croato (Clicca qui per le sue parole).