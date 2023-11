Monaco, quale sarà il futuro di Ben Yedder? Le parole del direttore sportivo

Wissam Ben Yedder è leader e capitano del Monaco. Il classe 1990, autore di 103 gol in 179 presenze, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e le trattative per il rinnovo non procedono spedite. Per questo motivo, diversi club - soprattutto della Saudi Pro League e della MLS - sono vigili e sperano di mettere a segno un grande colpo nella prossima finestra estiva. Intanto, il direttore sportivo del Monaco Thiago Scuro ha così parlato a Nice-Matin dei Ben Yedder e dell'acquisto di Folarin Balogun della scorsa estate: "Volevamo portare più qualità nella squadra, per aumentare la concorrenza. Ben Yedder è un giocatore molto importante per il club, sta facendo una buona stagione finora e speriamo che continui così. Quando sarà il momento giusto, discuteremo con lui della sua situazione personale. Ma per ora siamo tutti concentrati sul progetto generale".