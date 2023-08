Morata: “Non possiamo controllare il mercato”. Poi gela la Roma

Le parole dell'attaccante in ottica mercato e l'ipotesi Roma.

Alvaro Morata è senza dubbio uno dei calciatori più chiacchierati dell'estate in chiave mercato. Lo spagnolo dell' Atletico Madrid è accostato a diversi club tra cui due italiani: Roma e Inter.

A proposito delle voci, l'attaccante ha parlato a TUDN dal Messico spiegando la sua posizione in chiave trattative: "Sto lavorando e sono molto felice di essere qui. Non possiamo controllare il mercato, ho solo voglia di continuare a migliorare e in questa tournée lo sto facendo", ha detto Morata.