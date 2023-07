Napoli, caccia all’erede di Kim: tre nomi sul tavolo

Complicate le piste in Serie A, ADL guarda all'estero: tre obiettivi per il post Kim ma occhio alle richieste economiche

Sembra ormai cosa fatta l'approdo di Kim al Bayern Monaco. Il difensore, dopo un solo anno dall'arrivo in Serie A, ha deciso di lasciare il Napoli approfittando della clausola rescissoria. Cosi, inerme e impossibilitato ad alcuna imposizione, ADL si rivolge al mercato alla ricerca di un sostituto affidabile e dalle ampie prospettive. Il profilo Kim 2.0 insomma. Le ipotesi più appetibili, ed economiche, sono tre e si rivolgono tutte a calciatori esteri. Primo ma non per importanza Max Kilman, il quale sarebbe l’uomo scelto direttamente da Rudi Garcia per sostituire il sudcoreano. Quest'ultimo però è un profilo molto costoso cui il Southampton (club proprietario del cartellino) ne avrebbe rifiutato un'offerta da 30 milioni di sterline (35 milioni di euro). La richiesta è di alzare la posta di altri 5 gettoni.