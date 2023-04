Napoli, Osimhen può finire al Bayern a causa della sua… ragazza

Il retroscena sulla compagna dell'attaccante, la quale gradirebbe un ritorno in Germania. Il futuro di Osimhen potrebbe essere in Bundesliga

Continua a tenere banco il futuro di Victor Osimhen , sul quale sembra si scatenerà presto un'asta di calciomercato. Il nigeriano si sta rendendo protagonista di una stagione da urlo e per tale motivo è in cima alle liste di mercato dei top club europei, quali Bayern Monaco , Manchester United e Chelsea. Nonostante l'attaccante del Napoli abbia più volte espresso gradimento nei confronti della Premier League, un clamoroso retroscena potrebbe fargli cambiare idea verso la Bundesliga.

Secondo quanto rivelato dal canale tedesco Sport1, la fidanzata del sorprendente attaccante potrebbe far pendere la bilancia verso il BayernMonaco. La ragazza ha origini tedesche, è cresciuta in Germania, e un sarebbe favorevole ad un ritorno in madre patria pur permettendo al compagno di continuare a massimi livelli la proprio carriera.