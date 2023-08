Neymar non tornerà al Barcellona per due motivi

Continuano le voci di mercato riguardo un clamoroso ritorno diNeymar al Barcellona. Niente di più vero ma allo stesso tempo falso. Perché, come sottolineato dal quotidiano spagnolo Sport, l'operazione non sarebbe d'aiuto per nessuna delle parti interessate. Quindi sono due i motivi per cui O Ney non tornerà a vestire blaugrana. Uno riguarda prorio il Barça e il suo allenatore, Xavi. Quest'ultimo è convinto del percorso di crescita della sua squadra e ha paura che un personaggio influente come Ney possa influenzare lo spogliatoio. Inoltre, la trattativa sarebbe difficile da sostenere economicamente per il club.