Niente Roma per Jerome Boateng, può ripartire dalla Bundesliga

Jerome Boateng si appresta a tornare in campo. Il difensore si allena con il Bayern Monaco da diverse settimane ormai, seppur non sia stato ingaggiato ed unito al resto della squadra dei bavaresi. Dunque, è alla ricerca di un nuovo club che lo faccia tornare a giocare all'età di 35 anni. Di recente avevamo parlato della Roma interessata con lo stesso difensore disponibile a soggiornare in Italia. La trattativa però si è conclusa in un nulla di fatto. Ora, secondo le informazioni riportate da Sport Bild, potrebbe essere l'Heidenheim la sua prossima destinazione. Per il club neopromosso e attualmente 13esimo in classifica Boateng porterebbe una buona dose di esperienza in un gruppo senza grosse individualità. Inoltre, potrebbe essere utile per centrare l'obiettivo salvezza. Dunque anche la possibilità di rimanere in Bundesliga come desiderato dallo stesso calciatore.