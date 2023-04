Osimhen? Il Napoli non vende a meno di 150 milioni. ADL vuole il rinnovo

Victor Osimhen non è in vendita. È questo lo slogan che il Napoli mostra ad intera Europa, con l'unica possibilità per aggiudicarsi il campione nigeriano che sarebbe quella di versare di 150 milioni di euro nelle casse azzurre. Per tutti gli interessati - soprattutto dalla Premier League - queste sarebbero le condizioni stabilite da Aurelio De Laurentiis per la possibile cessione. Il presidente, comunque, si starebbe dando da fare per concludere il rinnovo.