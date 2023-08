Psg, adesso Verratti è un sopportato

Al Psg non c'è più spazio per Marco Verratti. Nelle ore scorse gliel'ha fatto capire la dirigenza, lo spogliatoio e adesso anche l'allenatore LuisEnrique che non vede l'ora di liberare il centrocampista per sfoltire una rosa troppo fornita. L'ex commissario tecnico della Spagna, secondo quanto riportato da LeParisien, ha usato queste parole per convincerlo a lasciare Parigi: "Con me in panchina, lui non giocherà mai nemmeno un minuto". Affermazione dura ma che rappresenta la pura verità, come abbiamo avuto modo di vedere in queste prime giornate di campionato dove Verratti non è nemmeno stato convocato. A Parigi, tutti aspettano il suo trasferimento. Su di lui c'è forte l'Arabia Saudita, anche se quella dei soldi non sarebbe la sua scelta preferita. Vedremo. Per il momento l'italiano è in sopportato.