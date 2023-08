Verratti, l’Al-Ahli spinge per il trasferimento: spunta un accordo

Marco Verratti potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita. Il centrocampista è rimasto fuori rosa dal Psg, che lo ha escluso dal progetto tecnico. L'italiano è alla ricerca di una nuova squadra. Su questo fronte, però, pare esser attivo solo l'Al-Ahli che secondo quanto riportato da L'Equipe ha già trovato un accordo con lo stesso calciatore. Ora servirà trovare l'intesa con il club parigino, impresa non difficile visto che gli stessi francesi non vedono l'ora di lasciarlo partire e liberarsi del suo pesante stipendio. Le cifre dell'operazione non sono ancora note, ma se ogni pezzo del puzzle troverà l'incastro giusto in settimana dovremmo saperne di più.