Psg, erede Messi arriva dal Manchester City

Secondo quanto rivelato da LeParisien, il Psg sarebbe alla ricerca del sostituto ideale di Lionel Messi. È ormai noto come il rapporto tra il club e l'argentino si sia incrinato definitivamente, per cui i parigini riflettono sulle possibilità a propria disposizione. In particolare, il club avrebbe messo gli occhi su un centrocampista del ManchesterCity, Bernardo Silva. Un titolarissimo e fidato di Pep Guardiola, capace di raccordare centrocampo e attacco grazie all'immensa tecnica a sua disposizione. Secondo la fonte un contatto vi sarebbe già stato, con il Paris deciso a giungere fino in fondo. Bernardo è l'obiettivo numero 1 della prossima estate.