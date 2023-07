Psg, Mbappé non rinnova per “colpa” di… Benzema

Il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid è il grande enigma di mercato di quest'estate, ma non doveva esserlo. Perché intenzione del giocatore non era, e non è, quella di trasferirsi già ora, ma di rinnovare con il Psg e di vestire blancos successivamente. Magari nel 2024, con ritorno economico sia per l'attaccante che per il club parigino. A riportare il clamoroso retroscena è Marca , il quale collega il ribaltamento di fronte a un improvviso trasferimento avvenuto agli inizi di giugno. Si, l'intero "Caso Mbappé" è causato da Karim Benzema e la sua decisione di lasciare Madrid subito.

Perché l'addio di Karim non era previsto per quest'estate, ma per la prossima. Medesima occasione in cui sarebbe dovuto arrivare Mbappé a sostituirlo. Una volta compreso che Benzema non avrebbe rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid e sarebbe volato in Arabia Saudita, il francese ha bloccato tutte le trattative riguardo il rinnovo con il Psg e inviato la famosa lettera riguardo il prolungamento fino al 2025. A quel punto si è messo in attesa, in modo da capire come e quando procedere. Dal canto suo Al-Khelaifi è stato chiaro e detto al giocatore: "Se rimane deve rinnovare, sennò il club lo vuole vendere subito". Come si concluderà la vicenda? Intanto anche il Liverpool si è interessato e offerito 200 milioni di euro.