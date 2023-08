Psg, Neymar ha informato il club delle sue decisioni

Il brasilaino ha comunicato al club l'intenzione di lasciare Parigi per un motivo...

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, Neymar ha informato il Psg riguardo il proprio futuro. Il brasiliano ha comunicato l'intenzione di lasciare il club qualora ne capitasse l'occasione. Fattore scatenate della decisione è stato l'assalto dei tifosi alla sua abitazione pochi mesi fa, con lo stesso calciatore che afferma: "Il Psg non protegge i propri giocatori fuori dal campo". O Ney è legato al club parigino da un contratto di cinque anni - fino al 30 giungo 2025 - che pare non rispetterà. Nei giorni scorsi si è parlato di un trasferimento al Barcellona, molto complicato per diversi motivi ma vedremo cosa ci regalerà il calciomercato.