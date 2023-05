Psg, Neymar può approdare al Manchester United ma solo in caso di…

Il brasiliano potrebbe giocare in Premier League, ma solo nel caso in cui lo United venga acquistato da un noto sceicco

Secondo quanto rivelato da SkySports, la prossima squadra di Neymar potrebbe essere il Manchester United . Come riferito già nelle ultime settimane, il brasiliano sarebbe stato messo alla porta del Psg causa nuovo progetto tecnico, di cui non ne farebbe parte. Pertanto, l'impresa sarebbe trovare un club disposto a pagarne l'immenso stipendio - 30 milioni netti all'anno - e rischiare vista la fragilità fisica. Secondo la fonte, una possibilità si potrebbe palesare nella sponda Red Devils di Manchester, ma solo al verificarsi di una condizione. Quella in cui lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani (presidente della banca del Qatar e membro della famiglia reale del paese) acquisti il club.

Si, perché lo sceicco è in corsa per l'acquisto del club e primo obiettivo potrebbe essere proprio il brasiliano. Al momento la partita si giocherebbe tra Al Thani e il miliardario britannico Jim Rafcliffe, con gli attuali proprietari del Manchester United che non hanno dubbi. Non meno di 7 miliardi, mentre l'offerta massima raggiunta si attesterebbe intorno ai 5,7. Si attendono novità, con lo stesso O Ney curioso di scoprire la sua prossima destinazione, a meno di un clamoroso dietrofront del Psg.