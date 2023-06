Psg, un big pronto a cambiare aria

DÉJÀ VU NERAZZURRO – Tra le fila della Beneamata l’ex Real Madrid ha militato soltanto per una stagione, il tempo necessario perché i meneghini abbiano fatto breccia nel suo cuore. Invece sotto la Tour Eiffel oltre ad aver stretto una solida amicizia col Kylian Mbappé, è stato introdotto in un team già ben organizzato in cui non si è potuto esprimere a pieno. Inoltre le accuse di stupro e il recente divorzio hanno reso l'esperenzia galica sempre più tormentata.