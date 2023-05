Psg, Hakimi vuole lasciare Parigi per tornare in… Spagna

Sirene spagnole per il terzino, ma il Psg non acconsente. Achraf spera di lasciare Parigi per tornare al Real Madrid

Redazione ITASportPress

Secondo quanto riportato da L'Équipe, Achraf Hakimi avrebbe intenzione di lasciare il Psg al termine della stagione per approdare in Spagna. Il terzino ha vissuto una prima annata da grande protagonista a Parigi, per poi appannarsi con il passare dei mesi. Ultimo match turbolento con un pesante espulsione.

Ad oggi, secondo la fonte, le intenzioni di Achraf sarebbero quelle di salutare una volta per tutte le Tour Eiffel per tornare in una sua ex squadra, una che le è rimasta nel cuore. Parliamo del Real Madrid ovviamente, che il marocchino ha lasciato prima di aprire il suo talento e diventare uno dei migliori d'Europa nel suo ruolo.

A far riaccendere la fiamma blancos nel cuore di Hakimi sarebbe stata una voce, giuntagli direttamente dalla Spagna. A quanto pare, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di un terzino destro capace di sostituire Carvajal e la candidatura dell'ex Inter non si sarebbe fatta attendere. Unico problema? Il Psg. I parigini non avrebbero intenzione di provarsi del terzino, a maggior ragione se dovesse approdare in un club rivale di Champions League. I capi del club ne avrebbero parlato e deciso per un no secco, se vorranno Achraf dovranno pagarlo a peso d'oro.

Dal canto suo, Hakimi ha un contratto fino al 30 giugno 2026 e non può fare pressioni al club su quel fronte. Inoltre, l'elevata valutazione di mercato del terzino - intorno ai 70milioni secondo Transfermarkt - non aiuterebbe le operazioni.