Psg, Verratti e Draxler via insieme

Il Psg ha chiuso il reparto cessioni con i recenti addii di Marco Verrattie Julian Draxler. I due erano rimasti fuori rosa e da tempo fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique, ed erano alla ricerca di una nuova sistemazione. Giocheranno in Arabia Saudita e il primo si trasferirà all'Al-Arabi, il secondo all'Al Ahli. Il trasferimento non è stato affatto semplice per i parigini, che già avevano trovato l'accordo con i club ma attendevano il via definitivo dei due calciatori. In particolare dell'italiano, Verratti, che avrebbe preferito rimanere nel grande calcio europeo per giocarsi le sue ultime carte. La prospettiva di rimanere ai margini della rosa per un anno intero, però, lo ha spaventato e deciso per il trasferimento. Un cambio di casacca costato circa 45-50 milioni di euro che finiranno diritti nelle casse del club francese. A Verratti un super contratto da 35 milioni a stagione.