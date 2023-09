Psg, Verratti ha deciso dove andrà a giocare

È solo questione di tempo prima che MarcoVerratti lasci il Psg. Della situazione ne siamo a conoscenza ormai da diverse settimane: il centrocampista non voleva lasciare Parigi ma non rientra più nel progetto tecnico della squadra. Inoltre, l'arrivo di Luis Enrique lo ha tagliato fuori del tutto. Per cui l'italiano è alla ricerca di una nuova collocazione e la destinazione più appetibile, a quanto pare, è proprio l'Arabia Saudita. Perché il club parigino vuole liberarsene al più presto e ha già trovato l'accordo con quella che potrebbe essere la prossima squadra di Marco, l'Al-Arabi. Di proprietà di un familiare del presidente Al-Khelaifi, c'è già l'accordo per il trasferimento dietro corrispettivo di 50 milioni di euro e si attende solo la conferma del giocatore. Verratti, dal canto suo, avrebbe preferito rimanere in Europa ma visto come si sono messe le cose pare favorevole alla proposta e prossimo al "si".