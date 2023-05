Psg, Verratti sceglie la Serie A

Marco Verratti potrebbe lasciare il Psg per rientrare tornare in Italia dopo una stagione non di certo positiva per l'uscita di scena in Champions. Il centrocampista dopo undici stagioni passate in suolo francese sentirebbe nostalgia di casa. Proprio di quella Serie A, che mai ha avuto la possibilità di giocare in carriera. A confermare le intenzioni del centrocampista è stata l'agente, Rafaela Pimenta, che in un'intervista rilasciata a Calcio Mercato si è lasciata scappare qualcosina di troppo: "Un italiano prima o poi pensa di tornare a casa, vorrà sempre tornare in Italia - ha dichiarato l'agente -. Non posso dire che non sia il suo caso". I rapporti tra club e giocatore non sono ai massimi storici e, ad oggi, un addio non sarebbe utopia. Anzi, lo stesso club parigino potrebbe favorire la cessione visto l'importante stipendio di 11 milioni di euro a stagione.