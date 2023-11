Real Madrid, altri 90′ in panchina per Brahim Diaz. Addio a gennaio?

Non è sbocciato l'amore tra BrahimDiaz e il RealMadridin questa prima parte di stagione. Il trequartista spagnolo ha giocato pochissimo fin qui in campionato come nel resto delle altre competizioni - nove presenze e soli 118' minuti giocati - dunque pensa già all'addio per gennaio. Un rumor che nelle ultime settimane ha preso corpo in Spagna ed ora appare sempre più come realtà. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il match di domenica contro il Rayo Vallecano, conclusosi sullo 0-0 e per il quale l'ex Milan non è stato proprio preso in considerazione. Ancelotti lo ha tenuto in panchina per tutti i 90' più recupero. Una mancanza di fiducia che Brahim non riesce ad accettare dopo essersi messo in gioco in estate lasciando Milano e tornando a Madrid. Ora riflette sull'addio a gennaio, per il quale serviranno almeno 20 milioni di euro da versare nelle casse del Real.