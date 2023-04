Real Madrid, Bellingham può arrivare ma solo grazie a un milanista

Jude Bellingham è il grande talento di cui sentiremo certamente parlare nei prossimi anni, per cui i top club europei come RealMadrid provano ad aggiudicarselo a qualunque costo. L'unico problema però sarebbe rappresentato proprio dalle eccessive richieste economiche del Borussia Dortmund, il quale non intende pensare alla cessione se non dietro pagamento di 150 milioni di euro. Così, le merengues studiano un incastro che consentirebbe di portare Jude a Madrid evitando "pazzie" di mercato.