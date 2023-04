Militao non si nasconde: “Io miglior centrale al mondo? Sono sulla giusta strada”

Il centrale del Real Madrid non ha mancato di rispondere ad una particolare domanda sui suoi recenti miglioramenti come difensore.

La crescita di Eder Militao, nelle ultime stagioni, è stata esponenziale. Il brasiliano del Real Madrid e della Nazionale sta convincendo sempre di più la critica tanto che per qualcuno lo pone già come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, se non il migliore.