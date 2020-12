Real Madrid, Isco sul mercato: due top club si fanno avanti

Il suo arrivo è coinciso con il ritorno del Real Madrid in vetta all’Europa. E forse non è nemmeno così casuale. Isco è un giocatore unico nel suo genere, capace di rivelarsi tanto duttile tatticamente quanto estroso nelle sue giocate. L’ex Valencia e Malaga ha fornito un contributo fondamentale per il ciclo di successi dei Blancos, capaci di conquistare quattro Champions League in cinque stagioni, tre delle quali consecutive.

ADDIO

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Isco sarebbe ormai sul mercato e potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio. Infatti il giocatore sarebbe finito nel mirino di due top club inglesi. Da una parte c’è l’Everton di Carlo Ancelotti che lo ha avuto a disposizione nella sua esperienza madrilena; dall’altra c’è l’Arsenal del connazionale Mikel Arteta.