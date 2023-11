Real Madrid, pronto l’assalto a Davies: 50 milioni di euro e…

Il Real Madrid fa sul serio per Alphonso Davies . I blancos hanno necessità di rinforzare la fascia sinistra e intendono farlo con il miglior laterale in circolazione, proprio il canadese. L'unico ostacolo pare possa essere il Bayern Monaco, il quale non intende liberarsi del talento molto facilmente ed "economicamente".

PROPOSTA: Un'operazione complicata che richiederà uno sforzo immane al Real Madrid. Ma i blancos ci sono, vogliono Davies e sono disposti a tutto pur di aggiudicarselo. Perché secondo quanto riportato da Relevo, il canadese è l'unica scelta del Real pronto a mettere sul piatto un'offerta da circa 50 milioni di euro da versare nelle casse del Bayern Monaco. Proposta impossibile da rifiutare rispetto alla precedente da 40 milioni che si vociferava nelle scorse settimane. In ogni caso non è ancora nota la volontà del calciatore. Lo scorso anno aveva giurato amore ai bavaresi con un lungo messaggio, mentre ora si fa avanti forte il Real Madrid. Tentazione importante che il laterale potrebbe decidere di cogliere al volo, come di rifiutare e mantenere la parola data. In ogni caso, le operazioni sono rinviate per la prossima sessione estiva di calciomercato.