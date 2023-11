Real Madrid, sfuma Endrick a gennaio per colpa della… Fifa

Endrick non si trasferirà al RealMadrid questo gennaio. L'attaccante brasiliano, tra i prospetti più in voga in questo periodo, era visto dai piani alti dei blancos come un'ottima soluzione per sopperire alla mancanza di Vinicius (infortunato e out per circa 2 mesi). Una possibilità bloccata da niente poco di meno che la Fifa in persona perché... non ancora maggiorenne. Secondo OKDiario, il massimo organismo mondiale di calcio ha premuto sulla normativa vigente che impedirebbe al calciatore di lasciare il suo paese avendo ancora 17 anni. Ciò significa che i blancos dovranno trovare un'altra soluzione per il prossimo inverno. D'altro canto, invece, rimane solo l'attesa prima che il giovane attaccante del Palmeiras diventi effettivamente un nuovo calciatore del Real Madrid. Il suo approdo in Spagna è segnato per luglio 2024.