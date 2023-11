Real Madrid, Vinicius k.o. Si pensa ad un ex Inter per gennaio

Alla ricerca di un sostituto per l'infortunato Vinicius, il Real Madrid ha un'idea. Un ex Inter a gennaio e cambio modulo

Con Vinicius Jr fuori dai giochi per almeno i prossimi due mesi, il Real Madrid ha necessità di intervenire sul mercato. Inizialmente l'idea era quella di ingaggiare anticipatamente il talento brasiliano Endrick, ma ciò non sarà possibile a causa della sua giovane età. Dunque i blancos hanno messo nel mirino una serie di profili sui quali investire a gennaio e sopperire alla mancanza del numero 7.

MERCATO: Ciò che fa scalpore è che il Real Madrid vuole sostituire Vinicius, ma vuole farlo in una maniera un pò particolare. Come? Affrontando un'altra grande carenza dell'undici di Carlo Ancelotti: il centravanti. L'idea dei blancos è infatti quella di acquisire una punta d'esperienza ed in un grande momento fisico che si occupi di gonfiare la rete ad ogni occorrenza. Dunque qualcuno già pronto e rodato. Sulle fasce, invece, il ricambio c'è. Seguendo questa linea, quindi, i blancos stanno osservando con particolare attenzione gli sviluppi di Mauro Icardi in Turchia. L'ex Inter è al Galatasaray da un pò ormai e le sue prestazioni sono sempre superlative, come dimostrato dalle 10 reti e 2 assist in 12 gare di campionato. L'offerta pronta ad esser spedita al destinatario è di 15 milioni.