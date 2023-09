Retroscena Al Ittihad, tentato l’assalto a Richarlison a fine mercato

Non riuscendo ad ingaggiare Mohamed Salah, chiuso del Liverpool almeno per quest'anno, l'Al Ittihad ha provato a portare in Arabia Richarlison. L'attaccante è in crisi al Tottenham - solo tre gol in 35 partite la scorsa stagione - e ha pure preso in considerazione l'idea di lasciare Londra per cercare fortuna altrove. In quest'ottica si era inserito il club saudita, squadra dove militano Benzema e Kanté, e provato ad instaurare un contatto con il brasiliano. L'obiettivo era il solito: convincerlo con un contratto faraonico. Peccato che a questo punto non ci sia nemmeno arrivato visto che il club inglese ha interrotto qualunque tipo di negoziato, affermando di non esser interessato ad un'eventuale cessione di Richarlison.