Schmeichel torna in Premier League? Il Chelsea pronto se Kepa va al Real

Nelle ultime ore i Blues hanno intensificato i contatti col club francese: resta da capire quale sarà la richiesta da parte dei transalpini per lasciar partire il portiere 36enne dopo una sola stagione. In precedenza l'esperienza di Schmeichel in Francia era stata criticata in quanto, secondo i rumors, i suoi atteggiamenti e alcuni privilegi che la società gli concedeva non erano ben visti dagli altri compagni.