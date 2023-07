Serena: “Caso Lukaku? Deluso per non aver giocato finale Champions titolare”

Romelu Lukaku , il Chelsea , l' Inter e... la Juventus . Una poker di protagonisti inattesi si è preso la scena del calciomercato in queste ore con il futuro del bomber belga che sembra decisamente incerto. L'attaccante e il suo entourage sembrano non rispondere alle chiamate del club nerazzurro e, nel frattempo, starebbero parlando con altri club, e in particolare con la Vecchia Signora. A commentare la situazione anche Aldo Serena a Sky Sport per 'Calciomercato – L’Originale'.

"Sorpreso da quello che sta succedendo con Lukaku? Il fatto di non aver giocato da titolare la finale di Champions è stata una delusione forte per il giocatore, anche perché poi il contratto di Dzeko, partito titolare, non è stato rinnovato", ha spiegato Serena dando la sua visione della vicenda. "Certo, non dare una risposta adesso all'Inter non è un comportamento da professionista", le parole riprese da TMW.