Sergio Ramos, il futuro può essere in Brasile: spunta la pista Flamengo

Lo spagnolo potrebbe giocare in Brasile. Nuova pista per il futuro del difensore.

Quale futuro per Sergio Ramos? Il difensore spagnolo, dopo aver salutato il Psg, si trova al momento svincolato e starebbe valutando il da farsi per scegliere la prossima squadra. Per lui si sono susseguiti diversi rumors, dal possibile ritorno al Siviglia - ipotesi per la verità mai tanto calda - fino alla MLS, con l'Inter Miami in pole, e all'Arabia. Adesso, però, potrebbe esserci un'altra pista.