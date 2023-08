Sergio Ramos rimane senza squadra, attende offerta da Mls o Arabia Saudita

Le possibilità sono due: Mls, in una squadra che non sia l'Inter Miami. Arabia Saudita, per il quale non c'è ancora neanche un'offerta

Sergio Ramos torna a far parlare di sé. Il difensore spagnolo ha deciso di non rinnovare il contratto e lasciare il Psg a luglio, ma sono pochi i club che si sono fatti avanti per il 37enne ex Real Madrid. Qualcuno, poi, si è tirato indietro e dunque Sergio rimane costretto a scegliere tra due strade. Quella dell'America o dell'Arabia Saudita, per cui in realtà al momento non c'è nemmeno un'offerta. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile ritorno a casa, al Siviglia, ma secondo il quotidiano spagnolo Sport questa è una possibilità da escludere al momento. Medesima cosa anche per l'Inter Miami, cui lo stesso Sergio Ramos si era detto interessato come possibile destinazione finale. Continuare a giocare con Messi e farlo in America era il suo sogno, ma anche quest'ultimo non si avvererà. Almeno non quest'estate. Dunque si attende un'offerta dalla Saudi Pro League o da un altro club della Mls.