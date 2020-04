Siviglia, ecco le carte per arrivare a Rakitic

Ivan Rakitic è in uscita dal Barcellona. Il centrocampista non fa più parte del progetto tecnico blaugrana, con i catalani pronti a cederlo durante la prossima sessione di mercato. Sul croato hanno messo gli occhi numerosi club, tra cui Juventus ed Inter. In pole position per aggiudicarsene le prestazioni, però, c’è il Siviglia, che potrebbe inserire nella trattativa Jules Koundé e Diego Carlos, giocatori particolarmente appetiti dal Barcellona.

BARCELLONA, NUOVO TENTATIVO PER NEYMAR