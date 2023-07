Thorsby, il tradimento è servito? Genoa ad un passo e i tifosi della Sampdoria insorgono

Una situazione che confermerebbe i rumors di un ritorno in Italia del calciatore norvegese. Non appena la notizia si è diffusa, però, inevitabile la dura reazione del popolo blucerchiato.

Infatti, il trasferimento del centrocampista nella Genova rossoblù sarebbe letto come un tradimento in piena regola dai tifosi doriani che sui social hanno iniziato una vera e propria "campagna" contro il norvegese. Diversi i commenti sotto i suoi post. "Sei un traditore", "Mantenere la parola non è da tutti", "Dopo tutto quello che hai detto vai lì?", "Una delusione immensa se vai davvero al Genoa". Sono questi i commenti più moderati contro Thorsby. Staremo a vedere cosa accadrà.