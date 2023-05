Tra Barça e City, il futuro di Gundogan è ancora tutto da scoprire

Senza dubbio, Ilkay Gundogan è uno dei migliori centrocampisti dell'attuale panorama europeo. Che sia campionato o Champions League, il 32enne ha sempre risposto presente. Il contratto del tedesco, però, andrà in scadenza al termine della stagione e il Manchester City potrebbe perderlo a causa del Barcellona , vecchio grande pallino del giocatore. Si, perché Ilkay ha sempre sognato di giocare in Spagna, per il Barça, ma al presentarsi dell'occasione c'è qualcosa che lo frena. Secondo quanto rivelato da As, il rallentamento delle trattative sarebbe dovuto ai problemi finanziari del club blaugrana e la famosa clausola FairPlay.

Come tutti sappiamo, infatti, il Barcellona non vive i migliori anni della sua storia. Per cui, il club starebbe studiando modalità particolari per ingaggiare nuovi giocatori, proponendo a Gundogan un particolare accordo. La cosiddetta clausola FairPlay: se non può esser iscritto causa problemi finanziari, il giocatore sarà mandato in prestito con relativo pagamento dell'ingaggio concordato. D'altro canto, Pep Guardiola spinge per la permanenza e preme verso un tasto sentimentale: "Chissà, magari resterà qui, con un po' di fortuna... Non so cosa succederà" ha dichiarato il tecnico del Manchester City al termine della sfida contro l'Everton.