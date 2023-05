Manchester City, Walker: “Ho detto a Gundogan che si è trasformato in Zidane”

A raccontare il curioso siparietto tra compagni è stato il difensore inglese le cue parole sono state riprese dal sito ufficiale dei Citizens. "Ho visto alcuni messaggi e post su Twitter su Gundogan e ho scherzato con lui dicendogli che si era trasformato, negli ultimi mesi, in Zidane. Delle volte capita che devi brillare e fare bene e lui lo sta facendo in questo finale di stagione", ha aggiunto Walker facendo riferimento non solo alle prestazioni ma anche alla vena realizzativa del centrocampista tedesco, autore di quattro gol nelle ultime due partite di Premier League.

Sulla stagione, in particolare in campionato, il difensore ha aggiunto: "In Premier League non stavamo andando benissimo e c'era una linea molto sottile che avrebbe potuto vederci fallire ma con questo gruppo niente è finito e diamo sempre tutto fino alla fine".