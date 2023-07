Trapani, sarà Gervinho il “regalo” del presidente Antonini?

Il Trapani vuole il grande colpo per far sognare la piazza. IL presidente è a lavoro per l'ex Parma e Roma.

Il Trapania lavoro per la prossima stagione che lo vedrà impegnato, per ora in Serie D, in attesa di capire se il lumicino di speranze per la riammissione in C si spenga del tutto. Intanto, il presidente Antonini è a lavoro per costruire una rosa competitiva e che possa eventualmente tornare nella categoria superiore immediatamente. In tal senso sono da leggere le sue parole riprese da La Repubblica Palermo riguardo al desiderio di fare un regalo alla piazza.