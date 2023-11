Udinese, Balzaretti avverte: “Samardzic? Ecco quando lo cederemo”

L'Udinese si tiene stretto Lazar Samardzic. Il direttore sportivo dell'area tecnica bianconera, Federico Balzaretti, ha tolto dal mercato la stellina serba. Intervento ai microfoni di SportMediaset, ha dichiarato: "Samardzic è un ragazzo che abbiamo assolutamente l'intenzione di tenere fino alla fine della stagione, perché è un valore aggiunto per noi e ha ancora bisogno di maturare trovando il proprio equilibrio e la continuità. Un talento straordinario, che ci godiamo e ci godremo il più a lungo possibile. A fine anno faremo delle valutazioni, ma ne parleremo più avanti". Una doccia fredda per le pretendenti, tra cui la Juventus, che avevano messo in programma un affondo nella finestra di gennaio.