Addio al calcio, Lodi e quel record strappato a Pirlo: la statistica

Dopo aver raccolto 620 partite e 152 gol in carriera, Francesco Lodi ha deciso di dare l'addio al calcio giocato. Una scelta complessa per "Ciccio" che, non è un mistero, avrebbe avuto voglia di giocare ancora per una stagione con la maglia del Catania. Tutto ciò non è stato possibile, dunque il regista napoletano ha preso questa decisione. In rossazzurro a più riprese (la prima volta nel 2011 in Serie A), Lodi ha scritto pagine importanti della storia del club etneo, compresa l'ultima stagione in Serie D in cui, da capitano, ha contribuito a riportare il Catania tra i professionisti. Tra i tanti record messi a segno dal calciatore in Sicilia, uno riguarda quello che è universalmente riconosciuto come il suo marchio di fabbrica: il calcio di punizione. Un mancino preciso, tagliato e quasi sempre vincente quello di Francesco Lodi che, durante la sua carriera, in questa giocata si è espresso ai livelli dei più grandi in Europa.