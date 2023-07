Catania, dopo l’addio ai rossazzurri Lodi ha deciso: si ritira dal calcio giocato

"Finisce definitivamente la storia sul rettangolo verde in maglia rosso azzurra, Catania sei stato tutto. Adesso si valuta il futuro. Grazie ai tifosi per l’affetto smisurato". Erano state queste le parole di Francesco Ciccio Lodi solamente pochi giorni fa per salutare la formazione rossazzurra dopo il grande cammino dell'ultima stagione con cui la squadra etnea era risalita in C. Forse una delusione troppo grande da smaltire e per questo Lodi ha deciso persino di rinunciare a 60 mila euro che gli offrivano diverse squadre di Serie D.

PALLA IN TRIBUNA Adesso, il centrocampista ha deciso che l'addio non sarà solo al Catania ma al calcio giocato. Ciccio Lodi appende gli scarpini al chiodo e lo fa dopo aver vissuto un'annata magica riuscendo a riportare il "suo" club in Serie C. Nonostante il calciatore avesse diverse proposte - si era parlato di Siracusa, Akragas, Acireale, ma anche di Licata e Milazzo -, la decisione del centrocampista è stata quella di interrompere la sua carriera. All'età di 39 anni, il volto che sarà sempre legato al Catania come uno dei calciatori di maggior talento e di maggior spessore, ha optato per il ritiro. Ma Lodi ha dei progetti che lo terranno sempre vicino al calcio anche se non più inseguendo un pallone. Probabile che possa fare il corso per direttore sportivo.