Catania, al “Massimino” passa il Foggia: 0-2 e seconda sconfitta stagionale

Catania-Foggia 0-2, la cronaca della partita

Dopo lo 0-0 di Monopoli, il Catania risponde negativamente alla gara dello stadio "Angelo Massimino" contro il Foggia di Mirko Cudini. I rossazzurri infatti, approcciano male la gara regalano ai rossoneri il pallino della partita. Primo tempo poco dinamico ed equilibrato quello andato in scena a Catania, con poche occasioni per entrambe le squadre. Così come nella prima parte di gioco, anche nella ripresa il Foggia approccia meglio la gara. Dopo una traversa colpita da Chiricò al 73' a Nobile battuto, la sblocca il club pugliese grazie al violento destro dalla distanza di Martini su cui Bethers non può fare nulla. Al gol dello svantaggio reagisce con forza il Catania di Luca Tabbiani con Chiricò prima e Castellini poi, ma non basta: al 95', in contropiede, Tonin supera Bethers e piazza il pallone in porta. Allo stadio "Angelo Massimino" di Catania finisce 2-0 per il Foggia. Per i rossazzurri si tratta della seconda sconfitta stagionale dopo lo 0-1 contro il Crotone dell'esordio.